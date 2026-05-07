「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」７日午後１時現在でアイティメディアが「売り予想数上昇」５位となっている。 ＩＴメディアはマドを開けて急落、一時１３．７％安の１３５０円まで売り込まれる場面があった。同社はＩＴ系ニュースサイトなどネットメディアを展開するが、足もとの業績は回復色をみせており、今月１日に開示した２７年３月期の業績見通しは営業利益が前期比１３％増の２０