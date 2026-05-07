アクシアルリテイリングは後場に下げ幅を拡大し、年初来安値を連日更新した。きょう午前１１時３０分ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は３０００億円（前期比１．５％増）、営業利益予想は１１７億円（同４．０％減）としており、減益の見通しを嫌気した売りが出ている。競合状況の激化による売上総利益率の低下や原油調達状況の悪化を踏まえた商品・資材価格