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サンアントニオ・スパーズ vs ミネソタ・ティンバーウルブズ 日付：2026年5月7日（木） 開催地：フロスト・バンク・センター（San Antonio） 最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 133 - 95 ミネソタ・ティンバーウルブズ NBAのサンアントニオ・スパーズ対ミネソタ・ティンバーウルブズがフロスト・バンク・センター（San Antonio）で行われた。 第1クォータ}