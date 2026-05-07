警察のバリケードに囲まれていたソウル鍾路区（チョンノグ）の「平和の少女像」が、約6年ぶりに市民の元へ戻ってきた。【写真】「まるで中世」慰安婦を“売春”と表現して起訴された韓国元教授韓国の市民団体「正義記憶連帯（日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯／正義連）」は5月6日、ソウル鍾路区の旧駐韓日本大使館近くで行われた「第1751回 日本軍性奴隷制問題解決のための定期水曜デモ」において、「平和の少女像」を