【動画】嵐「Step and Go」「Oh Yeah!」「COOL ＆ SOUL」ライブ映像 嵐公式TikTokにて、過去ツアーのライブ映像が続々と公開されている。 ■大野のポーズに櫻井が笑顔を見せたり5人で息ぴったりにターンを決める姿も 「#ThrowBackARASHI」のタグ付きで公開されたのは、2007年「Step and Go」・2008年「Oh Yeah!」・2013年「COOL ＆ SOUL」のライブ映像。 「Step and Go」は『ARASHI AROUND ASIA 2008 in