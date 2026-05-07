東京會舘 [東証Ｓ] が5月7日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比18.8％増の14.8億円になり、27年3月期も前期比1.4％増の15億円に伸びる見通しとなった。6期連続増収、4期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の50円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比7.4％増の3.3億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の8.4％→8.3％