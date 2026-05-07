中部飼料 [東証Ｐ] が5月7日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比48.9％増の71.6億円に拡大したが、27年3月期は前期比13.5％減の62億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比11円増の76円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比34.0％増の22.6億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.0％→4.0％に改善した。 株探ニュ&#