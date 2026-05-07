7日14時現在の日経平均株価は前週末比3468.45円（5.83％）高の6万2981.57円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1280、値下がりは258、変わらずは29と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を804.53円押し上げている。次いでアドテスト が524.96円、東エレク が414.33円、ファストリ が207.57円、イビデン が201.13円と続く。 マイナス寄与度は14.38円の押し