「女性アナウンサーのリアル」◆テーマ【女性アナウンサーのリアル】テレビやラジオのニュース、番組の司会進行、スポーツ実況など様々な仕事をこなすアナウンサー。清廉さや知性など、求められることが多い一方で数多くの悩みも…ジェンダーギャップにルッキズム…今回は「女性アナウンサーのリアル」についてDEEPに語らいます。▼街の人が抱く「女性アナウンサー」へのイメージとは？▼フリーへの転身で中川安奈が感じたキャリア