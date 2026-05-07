旅費が尽きた中国人観光客2人がタイで強盗を働き、現地警察に逮捕された。香港メディアの香港01が6日付で報じた。報道によると、事件があったのは4月27日午前10時ごろ。ナコーンラーチャシーマー県の金販売店に覆面をかぶった男2人が押し入った。男らは拳銃で店員を脅し、ハンマーでショーケースを破壊して30点余り、およそ38万バーツ（約184万円）相当の金製品を奪った。2人は犯行後、レンタカーでバンコク方面に逃走した。警察は