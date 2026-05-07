中国はこのほど、セリウム嫦娥石、マグネシウム嫦娥石、セリウム・マグネシウム嫦娥石の3種類の月の新鉱物を発見したと発表しました。 セリウム嫦娥石と2022年に発見された嫦娥石、およびこのほど同時に発表されたマグネシウム嫦娥石、セリウム・マグネシウム嫦娥石は同じ鉱物族である黄長石（おうちょうせき：メリライト）に属するものですが、それぞれの鉱物に豊富に含まれている元素が異なります。 研究チームは研究対象の月の