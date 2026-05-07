アメリカのニュース専門放送局CNNを創業したテッド・ターナー氏が亡くなりました。87歳でした。ターナー氏は南部ジョージア州で、広告業界でキャリアをスタートした後、1970年に地元放送局を買収し成功させます。1980年には24時間ニュース専門で放送するCNNを創業。速報性をより重視する手法は世界のニュース放送のあり方に大きな影響を与えました。特に1991年の湾岸戦争では、中東の現地から生中継で、進行する戦争を伝え続けるテ