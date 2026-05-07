東京株式市場で、日経平均株価は一時、3400円以上値上がりし、6万3000円に迫る場面もありました。きょうの東京株式市場では、取引開始直後からAIや半導体関連の銘柄に買い注文が集まりました。午前の日経平均株価は先週末より3400円あまり上昇し、史上初めて6万2000円台をつけました。イラン情勢のリスクが緩和されるとの期待や、日本の連休中にアメリカやアジアで半導体関連株が買われたことが要因です。午後になっても勢いは衰え