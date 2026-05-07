ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船「MVホンディウス号」。これまで3人が死亡し、治療のため下船する人も出ています。本来はネズミからヒトに感染するウイルスですが、WHOが「ヒトからヒトへの感染が起きた可能性がある」と発表。船が次に、どこに入港するのかが焦点となっています。【写真を見る】治療のためボートに下船する感染者航海中 ハンタウイルス“集団感染”か 遺体はそのまま船内に…海上で停