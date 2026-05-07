京都府南丹市で男子児童の遺体が遺棄された事件で、警察は6日、父親を殺人の疑いで再逮捕しました。また、遺体を市内の4か所に移動させていたことも新たにわかりました。【写真を見る】殺人の疑いで再逮捕された安達優季容疑者父親を殺人容疑で再逮捕 少なくとも4か所に遺体を移動京都府警 鈴木康修 刑事部長「安達結希さん、当時11歳に対する殺人事件の被疑者として特定し、6日午後3時17分、通常逮捕いたしました