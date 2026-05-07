きょう午前、岩手県八幡平市の山林で獣に傷つけられたとみられる女性1人の遺体が見つかりました。警察は女性がクマに襲われたとみて調べています。警察によりますと、きょう午前8時すぎ、八幡平市西根寺田の山林で女性1人の遺体が見つかりました。女性の顔には獣によってつけられたとみられるひっかき傷があり、警察は女性がクマに襲われたとみています。現場付近の山林では、きのう、山菜採りをしていたとみられる60代の女性が行