戦国時代などから活用されてきた川の流域全体で防災に取り組む治水技術が再評価されている。氾濫した水の流れを制御するなどして甚大な被害を回避する「先人の知恵」を、被災地の復旧・復興に取り入れる地域も出ている。（中村直人）被災地に新設１級河川・球磨川の中流に位置する熊本県八代市坂本町。「災害に強く、住みやすい地域になってほしい」。下今泉地区の自治会長鉄田智明さん（７３）は、地区を囲うように建設が進む