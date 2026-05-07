お笑いコンビ・EXITのりんたろー。さん（40）が6日、自身のインスタグラムを更新し、第2子が誕生したことを報告しました。りんたろー。さんは、インスタグラムに、出産前の妻・本郷杏奈さん（34）とのやりとりなどをまとめた動画とともに、「新たな尊い命が無事産まれてきてくれました！」と、第2子誕生を報告。2023年11月に、第1子誕生を報告していたりんたろー。さんは、「新たな命との出会いは何ものにも変え難い喜びがありまし