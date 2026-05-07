大型連休明けの日経平均株価が大幅上昇し、初めて6万3000円を超えた。アメリカとイランの戦闘終結への期待の広がりを受けたもので、上げ幅は一時3500円に近くになった。株価を押し上げているのは、トランプ大統領が、イランとの「合意の可能性は十分ある」との見方を示したことによる戦闘終結への期待だ。投資家がリスクをとる姿勢を強め、原油の先物価格が大きく値下がりしたことも相場をけん引している形だ。日本の大型連休中に