Image: STABIX 現代のノアの方舟か？ 人は大自然で、道なき道を走るアクティヴィティーに惹かれがち。それは野山に限らず、水の上だってクルーザーや水上バイクで爆走するのが好きですよね。しかし水上専用だと進水や上陸が面倒。どっちも移動ができたら便利です。陸を走る船ニュージランドのSTABIXが開発しているのは、「AMPHIBIOUS BOAT」という水陸両用車のシリーズ。4輪自動車の底面が船