大リーグ、タイガース傘下３Ａの監督がセクハラを訴えられ解雇となった。６日（日本時間７日）、「ニューヨークポスト」紙は「タイガース、女性職員からのハラスメントの訴えを受け、３Ａの監督を解雇」との記事を配信した。記事は「タイガース傘下３Ａ監督、ゲイブ・アルバレス氏が女性職員によるハラスメント疑惑に関する調査の結果、解任された」とした。同氏は５日に「クラブの方針違反」を理由に契約を解除された。そ