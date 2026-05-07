荒川静香さんがインスタグラム更新フィギュアスケート男子の超逸材の9年前の姿に注目が集まっている。2006年トリノ五輪女子金メダリスト・荒川静香さんが6日、自身のインスタグラムを更新。あどけない少年の写真を投稿すると、ファンの間に反響が広がった。荒川さんはインスタグラムに「Rio2017→2026」とつづった。手をつないでいるのは、男子で世界ジュニア選手権連覇の中田璃士（りお）。2017年5月のアイスショーでの写真で