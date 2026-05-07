イメージ 全国青年司法書士協議会は、4月29日に全国13都府県で実施した「養育費相談会」の実施結果をまとめました。 相談件数は計72件で、そのうち岡山県では5件でした。相談内容は「相手方がうつ病で離婚協議中。再就職が厳しい状況でも養育費が受け取れるか知りたい」「調停で定めた養育費は支払われているが、子どもの進学などで出費が増える。増額を申し立てる場合のタイミングを知りたい」などがあったというこ