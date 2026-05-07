東海地方は、この先2週間は夏日(最高気温25℃以上)の日が多く、真夏日(最高気温30℃以上)に迫る日もあるでしょう。本格的な暑さに備え、エアコンのお手入れや夏服の準備、暑さに体を慣らす暑熱順化など、早めに準備を済ませておきましょう。今日7日(木)は夏日続出内陸部では真夏日に迫る所も今日7日(木)の東海地方は、高気圧に覆われて、晴れている所が多くなっています。今夜にかけても、晴れる所が多いでしょう。ただ、太平洋