キルフェボンから、メロンの多彩な魅力を味わう「MELONフェア」が2026年5月18日(月)から5月31日(日)まで開催されます。タルト専門店のキルフェボンが、メロンの香りとみずみずしさが最も豊かになる時期に合わせて展開する特別なフェア。産地や品種ごとに異なるメロンの個性を活かした、初夏にふさわしい爽やかなタルトが全7種ラインナップされます。 キルフェボン「MELONフェア」 開催期間：2026年5月18日(月)〜5