憧れや目標となるママを選ぶ「第18回ベストマザー賞」授賞式が7日に都内で行われ、日本マザーズ協会特別顧問で参議院議員の蓮舫氏（58）が、受賞者に祝辞を述べた。今年は女優の相武紗季（40）、タレントの南明奈（36）、シンガー・ソングライターの加藤ミリヤ（37）、元サッカー女子日本代表・なでしこジャパンの鮫島彩さん（38）、映画監督の安藤桃子さん（44）が受賞した。蓮舫は「今年も素晴らしい方々が受賞された」と