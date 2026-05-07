スターバックスとサントリー食品インターナショナルは、ペットボトル入りコーヒーシリーズ「スターバックス COFFEE OF THE DAY ブラック」「同 カフェラテ」を、19日から全国でリニューアル発売する。新たに“こころ満たす味わいで、今日をいい日に。”をコンセプトに掲げ、味わいやパッケージを刷新。容量も従来より30ml増量した。【画像】これは参考になる…！商品開発担当者おすすめの相性の良いフード「スターバックス COF