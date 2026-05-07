タレントの南明奈（36）が『第18回ベストマザー賞2026』（主催・日本マザーズ協会）のタレント部門を受賞し、7日に都内で開催された授賞式に登壇した。母になって変わった生活を明かした。【全身ショット】清楚なふんわりワンピースを着こなした南明奈3歳10ヶ月になったという男児の子育てに励む南。「子どもが生まれてから、ガラリと生活が変わりました。深夜の3時に出て、昼の12時に起きる。そんな生活から、夜の11時には寝