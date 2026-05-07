お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が、6日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。寿司へのこだわりを明かした。この日は食のこだわりが強すぎる「グルメモンスター」として的場浩司、「ぼる塾」田辺智加、「ママタルト」大鶴肥満、檜原洋平がゲストで登場。食へのこだわりを語り合った。濱家はラーメンの麺の硬さについて「絶対ちゃんと火通った方がうまい」「脊髄反射で硬めって言っ