ケンコーマヨネーズはこのほど、炭井孝志会長が新社長を兼任することを決めた。寺島洋一副社長は代表権のある副社長に就く。就任日は6月26日。島本国一社長は任期満了により同日付で退任する。◇◇炭井孝志氏（すみい・たかし）1978年東京水産大（現東京海洋大）卒業、1978年ケンコー・マヨネーズ（現ケンコーマヨネーズ）入社、98年管理部門部門長、99年取締役、2000年社長、23年から現任。72歳。ソース