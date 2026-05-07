ヤグチは国内米の調達・販売機能を強化する。5月1日付で、株式会社ナナミ（千葉県千葉市緑区）の全株式を取得し、子会社化した。ナナミは2004年設立。資本金1千万円。千葉県産をはじめ北海道から九州までの有名産地銘柄（特別栽培米含む）を取り扱う米穀卸。自社で精米工場、低温倉庫・物流センターを構え、千葉県および東京都内近郊の業務用ユーザーを中心に、取引先の要望に応じたお米を届けている。25年6月期の売上高は31億