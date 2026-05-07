JUN SKY WALKER(S)が、新曲「でっかい太陽」を5月21日に配信リリースする。 （関連：JUN SKY WALKER(S)、「白いクリスマス」セルフカバーでよみがえる青春という甘い痛み） 約1年ぶりの新曲となる同楽曲は、他人と比べて迷い、立ち止まりそうになる日々の中でも、「君のままで行けばいい」とまっすぐに背中を押すロックナンバー。人生の苦しさを抱えながらも、自分自身のために生きようとするすべての人へ