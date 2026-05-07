旅において、“時間”は単なる数字ではありません。時差、移動、静けさ、そして目覚め。旅先で触れる時間の感覚は、日常とは異なる密度を持っています。Courtesy of Jaeger-LeCoultreジャガー・ルクルト（Jaeger-LeCoultre）は、オーストラリア出身のインダストリアルデザイナー マーク・ニューソン（Marc Newson）と協業した新作「メモボックス・トラベルクロック」を発表しました。本作は、ジャガー・ルクルトの象徴的なアラーム