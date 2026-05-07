巨人は開幕から３３試合を終えて１７勝１６敗、貯金１でリーグ３位。首位の阪神を３・５ゲーム差で追う。阿部監督が「高め合う競争をしてほしい」とキャンプ、オープン戦から掲げてきた激しいチーム内の争いは開幕後も継続。各ポジションの現状をおさらいする。【捕手】岸田が１８試合、大城が１１試合、山瀬が４試合先発。大城は４月４日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で代打での二ゴロで一塁にヘッドスライディングすると、翌５日