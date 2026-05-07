テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が6日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。自身がアシスタントディレクター（AD）だった頃、一番嫌だった同僚をぶっちゃけた。ちょうどゴールデンウィークということで、「早くゴールデンウィークが終わってほしかったって人、どのくらいいるんだろうね」と切り出した佐久間氏。「めっちゃ仕事が好きな人とか、早く仕事を