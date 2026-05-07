映画「名探偵コナンハイウェイの堕天使」より、（C）2026青山剛昌/名探偵コナン製作委員会アニメ映画「名探偵コナンハイウェイの堕天使」の国内興行収入が100億円を突破したと、配給元の東宝が7日発表した。人気アニメの劇場版最新作で、100億円を超えたのはシリーズ4作連続。東宝によると、5月6日までの観客動員数は740万人を超え、興行収入は108億円を上回った。青山剛昌さんの漫画が原作。1997年に始まった劇場版シリ