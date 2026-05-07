岩手県警によると、八幡平市の山で7日、女性の遺体が見つかった。顔や頭に獣に引っかかれた傷があり、クマに襲われた可能性があるとみている。山菜採りに出かけた60代女性が6日から行方が分からなくなっており、捜索していた。