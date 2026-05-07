タレントの南明奈が７日、第１８回ベストマザー賞２０２６のタレント部門を受賞し、都内で行われた授賞式に出席。「すごくうれしい」と笑顔がはじけた。１児の母である南は、涼しげな淡いオレンジ色のワンピース姿で登場した。マイクの前に立つと少し考える様子を見せ、「そうですね。子どもが３歳１０か月になりました。ここまであっという間だったと思います。妊娠中は私は母になれるのだろうかという不安が大きかったですけ