バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが、チャンピオンズリーグ（CL）通算70試合を達成した。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）準決勝セカンドレグが6日に行われ、バイエルンはパリ・サンジェルマン（PSG）と対戦。乱打戦となったファーストレグを4−5で折り返したホームでの一戦は、3分にウスマン・デンベレに先制点を許すと、90＋4分にケインが同