東京地下鉄株式会社（東京メトロ）の株主優待である「全線定期乗車証」は、全線が実質乗り放題になる非常に価値の高い特典です。そのため「一体いくら投資すればもらえるのか」と驚く人もいるでしょう。 本記事では、全線定期乗車券を取得するために必要な投資額や、通勤手当との併用について解説します。また、優待を使いつつ会社から「通勤手当」をもらう行為に問題はないのか、注意点についてもあわせて解説します。