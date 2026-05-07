4月10日より上映中の映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、5月6日までの公開27日間で、観客動員数740万人を超え、興行収入108.8億円を突破したことを発表した。『黒鉄の魚影(サブマリン)』（23年）、『１００万ドルの五稜(みちしる)星(べ)』（24年）、『隻眼の残像(フラッシュバック)』（25年）に続き、４作品連続で興行収入100億円を突破するのは邦画史上初の記録だという。○原作者・青山剛昌先生から100億円突破記念・お