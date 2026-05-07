BTSをひと目見ようと、5万人が集結した。メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領は5月6日（現地時間）、自身のSNSにBTSとの記念写真を投稿。【写真】BTS、メキシコ大統領と異例の記念写真…5万人熱狂併せて「美しく誠実な姿のBTSが、ソカロ広場に集まった約5万人のARMY（BTSファン）を温かく迎えてくれた。この喜びの瞬間を提供できて本当に幸せだ」と綴った。また別の投稿では「メキシコの若者に最も愛されているグループ