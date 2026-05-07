&TEAMが、クアラルンプールで初公演を開催する。&TEAMのアジアツアー「2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'」において、クアラルンプール公演の追加開催が決定した。【注目】&TEAM、“日本アルバム曲”が韓国で異例の快挙グループとして初めてクアラルンプールを訪れる今回の公演が加わったことで、ツアー規模は全12都市へと拡大する。アジアツアーへの大きな反響を受けて追加開催が決定したクアラルンプール