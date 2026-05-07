B‐R サーティワン アイスクリームは、2026年5月8日から5月31日まで「世界のスイーツフレーバーズ」キャンペーンを実施する。こだわりの抹茶を使った新フレーバーをはじめ、世界のおいしいスイーツをイメージした限定フレーバーをラインアップする。また、5月9日「アイスクリームの日」を記念したキャンペーンや、5月10日「母の日」の企画なども実施する。【サーティワン「世界のスイーツフレーバーズ」商品画像はこちら】〈「世界