フクロウの幼鳥主催者グループ提供 岡山県和気町の和気町立図書館で、2026年5月9日から同月17日まで(11日休館)、野鳥写真展が開かれます。 約20人の愛好家が岡山県内外で撮影した写真の中から、選りすぐりの約70点を展示しています。 身近に見られる野鳥をはじめ、開発などの影響で生息が危ぶまれている希少な種まで、森や水辺、里山や湿地など、さまざまな場所で撮影しています。紹介している野鳥は40種ほど