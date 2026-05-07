【鈴谷 ミッドナイト・ケア】 11月 発売予定 価格：39,600円 フリーイングは、フィギュア「鈴谷 ミッドナイト・ケア」を11月に発売する。価格は39,600円。 本商品はゲーム「アズールレーン」より「鈴谷」を着せ替えスキン「ミッドナイト・ケア」の姿で1/4スケールフィギュア化したもの。寝そべって誘惑するようなポーズが再現され、右手に