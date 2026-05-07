（資料）伊吹島香川県観音寺市 香川県出身のフードクリエイター・たがみまきさんが運営する高松mon’s Kitchenは4月、香川・伊吹島で獲れるいりこの原料などを使った冷凍幼児食「せとと」を発売しました。 いりこの未利用魚となったカタクチイワシを釜揚げにして、カレーフリットにしました。独自の加工で小さな子供が丸ごと安心して食べられるようにしました。ほかにも、クロダイや規格外の魚を使っ