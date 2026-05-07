群馬・高崎市内で女性の下着を盗んでいたとして、無職の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、高崎市に住む無職・松本英明容疑者（37）で、今年3月、高崎市内の2階建て住宅の車庫内に干してあった住人女性の下着1枚を盗んだ疑いがもたれています。松本容疑者は、先月にも、この住宅で女性用下着1枚を盗んだとして現行犯逮捕されていました。警察は、松本容疑者の自宅から女性用下着90点を押収していて、取り調べに対し