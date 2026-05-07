仙台市の東北電力ネットワークの変電所で火災が起きました。けが人などの情報は入っていません。【映像】激しく燃える東北電力の変電所（実際の様子）消防によりますと、午前11時半ごろ、仙台市太白区にある東北電力ネットワークの変電所で、「設備が燃えている」と作業員から消防に通報がありました。消防が、ポンプ車など14台を出して消火にあたっていますが、鎮圧には至っていません。けが人などの情報は入っていないとい