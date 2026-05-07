第18回ベストマザー賞2026授賞式が7日、都内で行われた。今年は俳優部門が相武紗季（40）、タレント部門が南明奈（36）、音楽部門が加藤ミリヤ（37）、スポーツ部門が鮫島彩（38）、芸術部門が映画監督の安藤桃子（44）の受賞者5人らが出席した。ベストマザー賞は08年から開催。「ママたちの投票で選ばれる『マザーズセレクション大賞』」と題し、「子育ての多様性」「ママの多様性」をテーマに、一般のママ・パパたちが思う「共感